Etats-Unis : le Congrès américain échoue à s'accorder sur une grande enveloppe pour l'Ukraine et Israël

Les discussions devront continuer. Le Congrès américain a échoué mercredi 6 décembre à avancer sur une grande enveloppe de plus de 106 milliards de dollars réclamée avec insistance par le président Joe Biden, comprenant des fonds pour l'Ukraine et Israël. L'opposition républicaine a refusé de soutenir ce texte, au cœur de tractations très acrimonieuses, réclamant des concessions significatives sur la politique migratoire des Etats-Unis en échange de leurs voix.

Les Etats-Unis sont actuellement le pays fournissant le plus important soutien militaire à Kiev. Le Congrès a engagé plus de 110 milliards de dollars depuis l'invasion russe en février 2022. Cet échec est une déconvenue pour Joe Biden qui avait exhorté quelques heures plus tôt à l'approbation de ces fonds lors d'un discours très solennel. Leur blocage serait "le plus beau cadeau" offert au président russe Vladimir Poutine, avait-il prévenu, en affirmant que le maître du Kremlin, s'il parvenait à s'emparer de l'Ukraine, "ne s'arrêterait pas là".