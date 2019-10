États-Unis : la soprano du métro

Un policier de Los Angeles, aux États-Unis, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit une sans-abri en train de chanter. Sa voix est remarquable. "4 millions de personnes vivent à Los Angeles. 4 millions d'histoires. 4 millions de voix... Il suffit parfois de s'arrêter pour entendre quelque chose de beau", a-t-il commenté. Depuis, Emily Zamourka est surnommée la "Subway Soprano".

"Vous savez pourquoi je chante dans le métro ? Parce que ça sonne tellement bien !"

"Je suis vraiment reconnaissante parce qu'il a changé ma vie", explique la chanteuse en larmes. Elle est arrivée de Russie à l'âge de 24 ans. Violoniste et pianiste, elle gagnait sa vie comme artiste de rue. "On m'a volé mon violon quand je jouais dans le centre-ville. C'est à ce moment-là que tous les problèmes ont commencé", précise-t-elle. Elle est sans-abri depuis trois ans, mais il lui reste sa voix. "Vous savez pourquoi je chante dans le métro ? Parce que ça sonne tellement bien !", commente Emily Zamourka. Une cagnotte a été lancée sur internet et la mairie de Los Angeles lui a promis un logement.