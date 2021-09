États-Unis : l'état d'urgence déclaré à New York après de violentes inondations

Des images jugées "incroyables" par un présentateur américain. Sur celles-ci, on peut voir une rame du métro de New York (États-Unis) en train de se frayer un chemin sous des trombes d'eau qui semblent percer le plafond, et dévalent les escaliers. Depuis, les lignes de métro ont toutes été suspendues.

L'état d'urgence déclaré

Les rues sont devenues des torrents. À New York, elles sont désormais interdites à tout véhicule, excepté les secours. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a demandé aux habitants de rester chez eux. Les restes de l'ouragan Ida, qui a frappé le sud des États-Unis dimanche 29 août, sont à l'origine de ces pluies diluviennes. Des inondations et d'impressionnantes tornades sont également survenues. Un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue, après l'inondation d'un immeuble. L'état d'urgence a été déclaré dans le New Jersey et l'État de New York.