En images L'ouragan Ida balaie la Louisiane et plonge la Nouvelle-Orléans dans le noir

Ida est arrivée et a tout balayé. L'ouragan de catégorie 4, désormais rétrogradé en catégorie 1, a touché la Louisiane (Etats-Unis), a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC) dimanche 29 août, à 11h55 heure locale (18h55 en France). Qualifié d'"extrêmement dangereux" par le NHC, il a charrié des vents atteignant parfois 240 km/h.

Toits envolés, pelouses et arbres arrachés, Ida a causé d'impressionnants dégâts sur son passage. Lundi, plus d'un million d'Américains de Louisiane étaient privés d'électricité. Retour en images sur cette catastrophe arrivée seize ans après Katrina.

Le toit d'un hôpital arraché

Le Centre américain des ouragans avait mis en garde contre le "risque mortel" créé par l’ouragan et avait exhorté les résidents des zones affectées à "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens". A 19 heures, dimanche, des vents de 195 km/h étaient enregistrés. La violence des rafales a notamment arraché des toits de bâtiments à Houma ou encore celui de l'hôpital Lady of the Sea à Galliano, au sud de l'Etat. Ces vents ont même arraché des pelouses, comme à Morgan City, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans.

Large tree uprooted and topped onto home in Morgan City, LA. Woman was asleep when it hit her house. She is fine. @weatherchannel @StephanieAbrams #HurricaneIda #Tropics pic.twitter.com/KtwhZ6HSC1 — Charles Peek (@CharlesPeekWX) August 29, 2021

La ville de Houma, au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, a été balayée par des rafales. Au moment de son arrivée sur les côtes de l'Etat, l'ouragan entraînait des vents à 160 km/h, soulevant des murs d'eau.

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda



Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3 — Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021

Les vents ont aussi provoqué un bruit assourdissant, "terrifiant", selon les personnes qui ont capturé les images et les ont diffusées sur Twitter.

With the help of wxtwitter, I found some footage of what looks like Grand Isle, LA experiencing Ida’s inner eyewall. It sounds terrifying.

You can view the whole live video here: https://t.co/zNPF5ZLUpe pic.twitter.com/UdVvngd5xe — Tiffany Fortier (@tfortier_wx) August 29, 2021

Au total, près d'un million de foyers étaient privés d'électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon le site spécialisé poweroutage.us. "Nous n'avons plus d'électricité maintenant dans toute la ville ! C'est le moment de rester dans vos endroits sûrs. Ce n'est pas le moment de sortir !!" a déclaré lundi la maire de La Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell.

Winds have not died down. It’s dark out and all of New Orleans has no power pic.twitter.com/5TErvbRCn1 — Joel Franco (@OfficialJoelF) August 30, 2021

Des images saisies au plus près de l'ouragan

Lorsque ces puissants phénomènes météorologiques se produisent, les journalistes météo sont en première ligne et prennent parfois quelques risques pour obtenir des images de l'ouragan. Ainsi, Al Roker de la chaîne NBC a essuyé d'énormes vagues à la Nouvelle-Orléans. Mike Theiss, de la chaîne National Geographic, était à Houma et luttait contre les éléments.

WATCH: @alroker pummeled by waves as Hurricane Ida targets New Orleans pic.twitter.com/Fe6LlgmUJp — Meet the Press (@MeetThePress) August 29, 2021

Dans l'œil du cyclone

Alors que la Louisiane était balayée par les vents et la pluie, un passage dans l'œil du cyclone, filmé dimanche matin par une équipe de recherche, tranche avec la violence des éléments sur terre. Sur les images relayées par le Centre américain des ouragans, l'avion est entouré de nuages ​​de tous côtés. Une quiétude relative qui renvoie aux images capturées depuis l'ISS par Thomas Pesquet dimanche qui montrait l'importance de l'ouragan qui se dirigeait vers les Etats-Unis.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021