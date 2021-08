Etats-Unis : rétrogradé en catégorie 1, l'ouragan Ida plonge la Nouvelle-Orléans dans le noir

Ida a fait des dégâts. La Nouvelle-Orléans est entièrement privée d'électricité, dimanche 29 août au soir, après l'arrivée de l'ouragan en Louisiane. Classé en catégorie 4 à son arrivée sur les côtes, 16 ans jour pour jour après le passage de Katrina qui avait dévasté cet Etat du sud des Etats-Unis, Ida a finalement été rétrogradé en catégorie 1 vers 6h30 (heure de Paris). Au total, plus d'un million de foyers est privé de courant à travers la Louisiane, selon un site spécialisé.

La force de #IDA diminue en ouragan de catégorie 2 mais sur la route vers la Nouvelle Orléans, on ressent encore bien les vents, enregistrés par endroits à plus de 170 km/h #ouragan_Ida #Louisiana @franceinfo @F2Washington @AgnesVahramian pic.twitter.com/MS5PMujxe0 — Thomas Donzel (@thomasdonzel) August 30, 2021

Dans un bulletin diffusé dimanche en début de soirée, le Centre national des ouragans (NHC) a mis en garde contre le "risque mortel" créé par l'ouragan et a exhorté les résidents des zones affectées à "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens". Les services météo américains ont en outre émis une alerte aux crues pour les villes louisianaises de Hammond, Tickfaw et Ponchatoula. "Il s'agit d'une situation particulièrement dangereuse et les résidents sont priés de se rendre autant que possible en altitude", a déclaré le National Weather Service.

Le président Joe Biden a de son côté approuvé dans la nuit la demande de l'Etat de Louisiane de déclarer une catastrophe naturelle majeure. Cette décision permet de mettre à disposition des sinistrés des fonds fédéraux "pour le logement temporaire et la réparation des maisons, de prêts à faible coût pour couvrir les pertes de biens non assurés et d'autres programmes visant à aider les particuliers et les propriétaires d'entreprises à se remettre des effets de la catastrophe", selon le communiqué de la Maison Blanche.