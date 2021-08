Etats-Unis : l'ouragan Ida se renforce en catégorie 4 et se rapproche de la Louisiane

La Louisiane se prépare à de fortes intempéries. L'ouragan Ida s'est dangereusement renforcé samedi, avec des vents soufflant à 209 km/h ce dimanche à l'approche des côtes de la Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, seize ans jour pour jour après les ravages causés par Katrina. Ida s'est renforcé en catégorie 4, sur une échelle de 5, selon le dernier bulletin diffusé par le Centre américain des ouragans (NHC).

Les commerces barricadés avec des planches de bois et des sacs de sable, les habitants de la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l'Etat, suivaient les instructions des autorités, évacuant ou se calfeutrant chez eux, alors qu'Ida laisse craindre des dégâts catastrophiques. "L'ouragan majeur Ida continue de se renforcer (...) c'est maintenant un dangereux ouragan de catégorie 4" qui devrait atteindre les côtes de la Louisiane dans l'après-midi, a écrit le NHC sur son site internet.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement seize ans, est encore douloureux en Louisiane. Plus de 1 800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts

Le président Joe Biden, qui a appelé les habitants à se préparer lors d'une allocution télévisée samedi après-midi, a annoncé l'envoi de centaines de spécialistes en intervention d'urgence et la mise en place de réserves d'eau, de nourriture et de générateurs électrique. "Si vous faites l'objet d'un ordre d'évacuation ou si vous pouvez partir, partez s'il vous plaît", martelait le service météo américain sur Twitter.

Conditions will begin to deteriorate TONIGHT! All preparations need to be completed by then. If you are under ANY evacuation order, PLEASE LEAVE! Your LIFE is worth more than your property. Stay safe! #mswx #lawx