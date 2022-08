États-Unis : l'auteur Salman Rushdie, poignardé lors d'une conférence, est toujours en vie

"L'auteur britannique [Salman Rushdie] allait donner une conférence dans un festival d'art et de littérature, lorsqu'un homme s'est précipité sur scène pour le poignarder. Il semblerait qu'il ait été touché à la gorge", rapporte la journaliste Camille Guttin, en duplex depuis Washington (États-Unis), vendredi 12 août. "La gouverneure de l'Etat de New-York vient d'annoncer qu'il était en vie, et qu'il était en train d'être soigné. Le suspect a tout de suite été arrêté et placé en détention", ajoute la journaliste.



Visé par une fatwa

"Salman Rushdie vivait avec une menace au-dessus de la tête, il était sous protection depuis plusieurs années suite à une fatwa lancée en 1989 par l'Ayatollah iranien Khomeini faisant suite à son livre "Les versets sataniques", qui avait enflammé une partie du monde musulman qui le jugeait blasphématoire", rappelle Camille Guttin. Le britannique vit à New-York (États-Unis) depuis quelques années.