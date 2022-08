Etats-Unis : Salman Rushdie, l'auteur des "Versets sataniques", a été poignardé au cou lors d'une conférence, son état est encore inconnu

L'écrivain britannique, cible d'une fatwa lancée par l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeini en 1989, donnait vendredi une conférence à la Chautauqua Institution, dans l'Etat de New York.

L'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie, auteur des Versets sataniques, a été attaqué lors d'une conférence, vendredi 12 août, devant la Chautauqua Institution, dans l'Etat de New York, aux Etats-Unis. L'écrivain a reçu "un coup de couteau au cou et a été héliporté vers un hôpital de la région", a annoncé la police de l'Etat de New York (en anglais), qui a également précisé que "son état (de santé) n'est pas encore connu". Un suspect, accusé d'avoir poignardé Salman Rushdie, a été arrêté par un membre des forces de l'ordre qui assistait à la conférence.

La personne qui animait le débat auquel participait Salman Rushdie a été "légèrement blessée à la tête", toujours selon les autorités.

L'auteur est depuis 1989 la cible d'une fatwa lancée par l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeini, un an après la publication de son livre Les Versets sataniques, considéré comme blasphématoire par les autorités iraniennes et de nombreux musulmans.