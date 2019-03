États-Unis : deux fillettes ont survécu deux nuits dans la forêt

C’est le soulagement à Benbow (Californie). Les deux fillettes, Leia et Caroline, viennent d’être retrouvées frigorifiées et déshydratées. Elles ont survécu deux jours et deux nuits, seules, dans une forêt. C’est un miracle.

Âgées de cinq et huit ans, les deux fillettes sont parties dans la forêt bordant leur jardin à la quête d’une nouvelle aventure. Très rapidement, elles se perdent et ne retrouvent plus leur chemin. Elles suivent alors les conseils appris au club nature : elles ne bougent pas et attendent les secours.



Un véritable miracle

William Hosnal, le shérif du comté de Humboldt (Californie), parle de miracle : "On les a retrouvées en bonne santé à environ deux kilomètres de leur maison dans une zone accidentée, un environnement extrême. Qu’elles aient pu survivre pendant 44 heures est incroyable." La police a pu compter sur le soutien de 200 volontaires.

