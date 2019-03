"C'est un miracle absolu" : aux Etats-Unis, deux sœurs de 5 et 8 ans retrouvées après avoir passé 44 heures seules en forêt

Agées de 5 et 8 ans, Leia et Caroline se sont perdues en rentrant de l'école. Elles ont été retrouvées deux jours plus tard et ont expliqué avoir suivi des techniques de survie apprises en "club nature".

C'est un épilogue heureux, en Californie, après 44 heures d'inquiétude qui ont suivi la disparition de deux fillettes. Le 1er mars, des sœurs âgées de 5 et 8 ans se sont perdues en rentrant de l'école dans une forêt de la ville de Benbow, en Californie. Elles ont été retrouvées deux jours plus tard saines et sauves. L'alerte avait été rapidement donnée par leurs proches et d'imposants moyens ont été déployés afin de retrouver leur trace.

***PLEASE SHARE*** Multiple agencies are searching for Caroline Carrico, age 5, and Leia Carrico, age 8, last seen yesterday, March 1, at 2:30 pm outside their home on Twin Trees Rd in Benbow. The girls are believed to have walked off into the wooded area nearby their home. pic.twitter.com/4yQ2alHZrK — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 2 mars 2019

Au bout de 44 heures, les deux jeunes filles ont été retrouvées à environ 2 km de leur domicile. Les autorités ont rapporté aux médias locaux que les deux fillettes étaient déshydratées et frigorifiées. Elles ont expliqué avoir survécu dans la nature grâce à des techniques apprises au cours d'un "club nature". "C'est un miracle absolu", a déclaré William Honsal, le shérif du comté. "C'est une zone accidentée, un environnement extrême. La manière dont elles ont survécu là-dedans pendant 44 heures est assez incroyable", a-t-il ajouté.

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 3 mars 2019

Après avoir été retrouvées, les deux enfants ont reçu des vêtements chauds, de l'eau et de la nourriture et ont pu retrouver leurs parents.