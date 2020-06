Etats-Unis : des manifestants abattent la seule statue d'un général confédéré à Washington

Des manifestants antiracistes ont abattu, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, l'unique statue d'un général confédéré érigée à Washington, selon des images diffusées par les médias américains.

La chaîne de télévision ABC7 News a ainsi montré des images de la statue du général sudiste Albert Pike, mise à bas à l'aide d'une corde par plusieurs dizaines de manifestants scandant le slogan "Black lives matter".

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd

UPDATE: The statue for Confederate general Albert Pike has been toppled over and lit on fire by protesters. @wusa9 #Juneteenth pic.twitter.com/g5aTWLYf2h