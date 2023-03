États-Unis : des intempéries balayent le pays

Les États-Unis font face à d’importantes intempéries. Mardi 14 mars, une tempête de neige a frappé l’Est du pays. De l’autre côté, sur la côte ouest, les habitants sont confrontés à des pluies torrentielles.

Difficile de conduire sur les routes du Massachusetts (États-Unis). Depuis le mardi 14 mars, une tempête hivernale s’abat sur la côte est des États-Unis. Les voitures ont disparu sous près d’un mètre de neige. Une retraitée déblaye un accès à sa maison, privée d’électricité. Elle témoigne : "C’est effrayant. Je n’ai plus de courant. […] Je dois rester à côté de ma cheminée." À cause des vents violents, 240 000 foyers n’ont plus d’électricité. Ces chutes de neige arrivent tard dans la saison.

D’importantes inondations

De l’autre côté du pays, une autre deuxième tempête touche la côte ouest. Des pluies torrentielles s’abattent sur la Californie. Elles accélèrent la fonte de la neige, tombée en abondance ces dernières semaines. Les autorités redoutent des inondations. Un habitant est venu faire des réserves de nourriture. Il craint de se retrouver isolé. "Notre maison est en haute d’une colline. Ce sont les glissements de terrain qui m’inquiètent plus que les inondations", indique-t-il. Près d’un millier de foyers ont dû être évacués, mardi 14 mars. 300 000 autres sont toujours privés d’électricité.