Cher : Charlotte, une prof de yoga centenaire qui déborde d'énergie

Alors qu'elle a fêté ses 100 ans il y a quelques mois, Charlotte poursuit son activité en donnant des cours de yoga où ses élèves sont impressionnés par sa joie de vivre.

Les sorties de Charlotte Chopin commence toujours dans sa salle de bain. "J'aime bien être présentable pour qu'on dise 'Ah elle prend soin d'elle, elle est coquette'. J'aime bien", confie celle qui a fêté ses 100 ans il y a quelques mois. L'élégante Charlotte Chopin mène une vie bien rythmée. Pour faire ses courses, aller voir ses amis ou se rendre à ses activités, elle utilise la voiture. "J'ai eu mon permis en 1964. (...) Je suis contente de pouvoir me déplacer, c'est important parce qu'à la campagne, sans voiture, ce n'est pas facile", témoigne-t-elle.

Une professeure de yoga toujours bienveillante

Dans sa commune de Léré (Cher), Charlotte Chopin est aussi professeure de yoga, une discipline qu'elle enseigne depuis 1982. Après trois mois d'absence pour une convalescence, elle retrouve ses élèves. La centenaire enchaîne les postures époustouflantes et guide ses élèves, toujours avec bienveillance : "Pour ceux qui le peuvent, étirez, étirez, étirez. Là, je peux vous dire que ça tire énormément". "C'est une lumière, une boule d'énergie", confie une de ses élèves. "On se sent bien donc un grand merci à Charlotte et à ses cours", témoigne une autre.