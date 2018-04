Etats-Unis : des camions s'alignent sur une autoroute pour éviter le suicide d'un homme depuis un pont

Que faire face à une personne qui menace de se suicider depuis un pont ? La police d'Etat du Michigan a choisi une étonnante solution. Mardi 24 avril, les autorités ont demandé à des chauffeurs poids lourds de garer leur véhicule sous un pont autoroutier afin d'empêcher une possible chute. Au total, treize camions se sont ainsi alignés, avant que l'homme ne renonce finalement à sauter.

Cette scène étonnante s'est déroulée sur la portion de l'autoroute 696 près de Detroit, dans l'Etat du Michigan, explique le HuffPost. L'homme qui avait tenté de se suicider a ensuite été emmené dans un hôpital de la région. La police locale a ensuite tweeté la photo de cette étonnante intervention sur son compte Twitter en rappelant les numéros d'urgence à appeler en cas de tentative de suicide.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o