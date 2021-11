États-Unis : des billets de banque pleuvent sur une autoroute californienne

En Californie (États-Unis), une autoroute a été partiellement bloquée suite à la chute de milliers de billets de 1 et 20 dollars, provoquant une ruée des automobilistes.

Une véritable pluie de dollars a touché une portion d'autoroute en Californie, État de l'Ouest américain. La scène, insolite, a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par une influenceuse, alors qu'un fourgon blindé a laissé échapper des milliers de billets. "C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais vue", s'exclame la jeune femme. Sur les images, des conducteurs présents sur place s'arrêtent afin de récupérer des billets de 1 et 20 dollars.



Le FBI mobilisé sur l'affaire

Les scènes d'euphorie ont cependant été de courte durée, puisque la police est intervenue sur les lieux, en s'adressant aux automobilistes ayant récolté des billets. "Nous travaillons avec le FBI. Donc je suggère fortement, si quelqu'un a récupéré de l'argent liquide, de le ramener immédiatement dans un commissariat", explique le sergent Curtis Martin, policier de la California Highway Patrol. La police a déjà arrêté deux personnes pour avoir bloqué l'autoroute durant la récolte de billets.