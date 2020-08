Etats-Unis : de spectaculaires incendies en Californie

Un immense champignon de fumée domine le Comté de Californie, durement frappé par de violents incendies. De certaines voitures, il ne reste plus que des carcasses noircies. Plusieurs maisons ont entièrement brûlé et 500 autres ont dû être évacuées. "Le feu a traversé la route. Il a brûlé le terrain de sport puis s'est approché de la maison. Mais on a eu de la chance, il l'a contournée", témoigne un habitant.

Spectacle de désolation

10 000 hectares de brousse ont été consumé en quelques heures à peine. Les pompiers rapportent un spectacle de désolation, avec notamment de nombreux animaux morts, pris au piège par les flammes. Depuis le mercredi 12 août et le début du sinistre, plus de 500 pompiers tentent de circonscrire l'incendie. Malgré l'appui d'hélicoptère et d'avions bombardiers, le feu continuait de gagner du terrain, jeudi 13 août.

