Etats-Unis : comment SpaceX se développe aux dépens d'un village du Texas

Le décor est digne d'un film de science-fiction. Les fusées de SpaceX sont visibles depuis la fenêtre des habitants du village texan de Boca Chica (États-Unis). "Je n’en reviens pas, c’est tellement triste. Ça a beaucoup changé, quel choc", raconte Cheryl Stevens, une ancienne résidente. Elon Musk pousse ainsi les propriétaires à vendre pour agrandir son centre spatial géant, baptisé Starbase, où il teste les fusées qui décolleront vers la Lune.

Mauvais pour les uns, bon pour d'autres

Cheryl Stevens a accepté l'offre de SpaceX : 125 000 euros, trois fois le prix d'achat de sa maison. "J'ai vraiment eu le sentiment que je n'avais pas le choix. Face à un milliardaire, vous ne faites pas le poids", confie-t-elle. Son ancienne voisine, Celia Johnson, refuse de partir et dénonce le "harcèlement des équipes de SpaceX" : "Ils ont tourné autour des maisons et ils ont dit : 'Elles valent 40 000 euros et on vous offre trois fois le prix. Vous avez deux semaines pour décider. Si vous refusez, votre terrain pourra être réquisitionné.'" À Brownsville, en revanche, l’immobilier explose depuis quelques mois grâce à SpaceX et ses employés qui cherchent des logements.