États-Unis : cinq morts à cause de la tempête Riley

La tempête Riley s'est abattue vendredi 2 mars au soir sur le nord-est des États-Unis. Elle a provoqué la mort de cinq personnes. À cause des vents violents, d'importantes chutes de neige et des fortes pluies, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et des services administratifs.