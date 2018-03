États-Unis : Boston se prépare à affronter la tempête

Près de 80 millions d'Américains sont concernés par la tempête qui touche une bonne partie de la façade Est des États-Unis. "À Washington, il y a des rafales de vent qui vont de 100 à 110 km/h, provoquant notamment des chutes d'arbres dans le Maryland, non loin d'ici. Des arbres ont éventré des maisons", relate Jacques Cardoze, envoyé spécial.

Les zoos et les musées fermés au public

"Il faut s'attendre aussi à des inondations dans le Massasushets, autour de Boston et en particulier, le long des côtes. Aussi, de très fortes chutes de neige sont attendues dans l'État de New York même si la ville n’est a priori pas concernée. De plus, de nombreux avions vont rester cloués au sol. Et puis, il y a de nombreuses coupures de courant. C'est la raison pour laquelle des zoos, des attractions ou encore des musées vont rester fermés une bonne partie du week-end", conclut le journaliste.







