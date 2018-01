États-Unis : Amazon met en place un supermarché sans caisses

Dans ce supermarché un peu particulier, une application et un QR code suffisent pour faire ses courses. Ici, dans cet établissement imaginé par Amazon à Seattle (État de Washington, États-Unis) pas besoin de passer en caisse, fini les files d'attente. Les capteurs, combinés à de l'intelligence artificielle, détectent tout, que les produits soient remis en rayon ou pris par un client. Le panier est tracé et facturé en ligne. "Vous avez l'impression d'être un voleur", s'étonne une cliente qui vient de sortir du magasin sans passer par l'étape paiement.

Une menace pour l'emploi ?

Accusé de détruire l'emploi, Amazon met en avant ses employés en cuisine qui préparent les repas et ceux qui aident les clients en magasin. L'automatisation et l'intelligence artificielle chamboulent le monde du travail. Selon un rapport, d'ici à 2030, entre 400 et 800 millions d'individus devront changer de métier.