Etats-Unis : accusé de harcèlement sexuel, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York, annonce sa démission

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé mardi 10 août sa démission, une semaine après un rapport accablant sur l'affaire. "Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer", a déclaré le démocrate lors d'une conférence de presse. Andrew Cuomo a présenté ses "profondes excuses".

Une enquête indépendante et accablante, dont le rapport long de 165 pages (en anglais) a été publié mardi 3 août, avait été menée par la procureure de l'Etat de New York, Letitia James. Andrew Cuomo, 63 ans, qui est depuis dix ans à la tête de l'influent Etat de New York s'y voyait accusé d'avoir harcelé sexuellement 11 employées. Une plainte a été déposée la semaine dernière et ouvre la voie à de possibles poursuites judiciaires pour le gouverneur, que de nombreux alliés démocrates, jusqu'au président Joe Biden, avaient appelé à démissionner.