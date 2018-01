États-Unis : 100 kilos de viande par an

Les Américains ne sont pas très sensibles à la mode vegan. Dans les publicités américaines, la viande est même fortement associée à la patrie. C'est surtout la consommation de bœuf qui a augmenté. Les Américains n'ont jamais vraiment abandonné leur goût pour la viande. Une question de culture, mais aussi une meilleure traçabilité des produits. Selon Pamela Ginsberg, bouchère à Washington DC, la crise de la vache folle a radicalement changé le suivi et le contrôle de la viande, ce qui renforce le contrôle du consommateur. Enfin, les prix sont globalement en baisse pour le bœuf, le porc et la volaille.

Une surproduction et des fermes gigantesques

Les États-Unis produisent toujours plus et multiplient ses fermes gigantesques. Cette surproduction permet à la viande américaine de s'exporter en Amérique centrale. Et peu importe l'impact sur la planète et du rejet de méthane. "Je ne pense pas qu'il y ait des effets négatifs. On entend parler de certaines choses en ville, mais ce n'est pas notre problème", déclare Kerry Bexley, producteur. Les fermiers réclament actuellement une augmentation de leur production de volailles, autrefois limitée par l'ancien président américain Barack Obama. La restriction pourrait être levée par Donald Trump.

