Effondrement d'un immeuble en Floride : les recherches se poursuivent

Un jour et demi après l'effondrement, la montagne de débris demeure. Et chaque minute qui passe met au défi les secouristes. Des chiens arpentent l'empilement de béton et de ferraille à l'affût de signes de vie. Les équipes de toute la Floride, bientôt rejointes par des troupes fédérales, se relaient sans relâche dans l'espoir d'un miracle. "Nous allons continuer à chercher des rescapés parce que nous gardons espoir", a déclaré Danielle Levine-Cara, maire du comté de Miami-Dade. Une caméra de vidéo-surveillance a capturé l'effondrement du bâtiment en deux temps.

Nombres croissants de victimes

Dans la partie toujours debout essayent de retrouver des survivants à bord d'une nacelle. Des équipes spécialisées traquent le moindre bruit. Officiellement, toujours quatre victimes seulement, mais la liste des portées disparus s'allonge dramatiquement. 159 personnes. Les proches vivent dans une incertitude interminable. Pendant ce temps, les fondations sont étayées pour éviter l'effondrement total.