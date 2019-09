Donald Trump confirme la mort d'Hamza, le fils et héritier d'Oussama Ben Laden

L'annonce survient trois jours après le dix-huitième anniversaire des attentats du 11-Septembre. Samedi 14 septembre, la Maison Blanche a annoncé officiellement la mort d'Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden, mais surtout l'homme présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda. D'après la déclaration de la présidence américaine, relayée par des journalistes sur Twitter, Hamza Ben Laden a été tué dans une opération antiterroriste dans la région afghano-pakistanaise. Sans plus de précisions sur le lieu ou la date de sa mort.

Inbox: Statement from @POTUS acknowledges that Hamza bin Laden, Osama bin Laden’s son and high-ranking al Qaeda member, was killed in a US counterterrorism operation in Afghanistan/Pakistan.



This was reported a few weeks back but this is the first official acknowledgment. pic.twitter.com/kvlrfYLCps