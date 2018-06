En visite à la frontière avec le Mexique, Melania Trump porte une veste où il est écrit : "Je m'en fiche complètement"

Le choix de son manteau alimente toutes les discussions. La Première dame des Etats-Unis Melania Trump s'est envolée, jeudi 21 juin, pour McAllen, au Texas, à la frontière avec le Mexique, en pleine polémique sur la politique migratoire de son mari, vêtue d'une veste kaki, de la marque Zara avec ce message écrit sur le dos: "I really don't care, do u?".

A son arrivée, la Première dame ne portait plus la veste en question, mais les réseaux sociaux s'étaient déjà enflammés."Ce n'est pas une blague. Melania Trump portait une veste disant 'Je m'en fiche complètement, et vous?' pour se rendre dans des centres de détention d'enfants. J'en suis sans voix", a tweeté Zac Petkanas, un communicant affilié au parti démocrate.

This is not a joke.



Melania Trump wore a jacket to visit child detention centers that read: "I really don't care. Do u?"



I'm actually speechless. https://t.co/Ume21zIGra