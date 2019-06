Débarquement : à 96 ans, ce vétéran américain s'est rendu en Normandie

Il a foulé le sable d'Omaha Beach (Calvados), soixante-quinze ans après sa première venue. Jeudi 6 juin, l'Américain Jake Larson a fait le déplacement pour commémorer le Débarquement. "Je me souviens de tous ces corps avec les vagues qui les emportaient et des rigoles de sang qui s'écoulaient vers la mer", raconte le vétéran. À 96 ans, il a fait le voyage depuis San Francisco (États-Unis), là où il vit. France 2 l'a rencontré sur place quelques jours plus tôt. Jake Larson était un garçon de ferme engagé dans la Garde nationale à 15 ans, puis enrôlé dans l'infanterie.

Une cagnotte pour financer son voyage

L'ancien soldat a toujours voulu revenir en Normandie, alors ses amis ont lancé une collecte de fonds sur internet. Une fois sur place, Jake Larson est allé à la rencontre des plus jeunes : "C'est pour des gens comme vous qu'on s'est battus. Vous êtes nés libres !" Il a ensuite salué ses 9 387 camarades tombés au combat au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados).

