Coronavirus : aux Etats-Unis, une épidémie incontrôlable

Dans ce comté de Californie, Sheila Kruger est la seule à avoir vu son chiffre d’affaires tripler. Elle dirige une société de pompes funèbres et vient d’acheter trois nouveaux conteneurs réfrigérés. Elle se dit "complet pour les trois prochaines semaines". Le coronavirus est devenu la première cause de mortalité aux Etats-Unis devant les maladies cardiaques. Les histoires tragiques s’enchaînent, comme celle de Wilard et Wilma Bowen, morts main dans la main dans la même pièce, après cinquante ans de mariage.

Thanksgiving a aggravé la situation

Les transferts de patients permettaient de soulager les hôpitaux, mais ces procédures se raréfient. Les unités de soins intensifs sont à saturation partout. Adolphe Edward, directeur de l’hôpital régional El Centro, en Californie, vient d’ouvrir une deuxième aile sous tente. "Cela me rappelle l’époque où l’on était en plein cœur de Bagdad (Irak)", confie ce médecin vétéran de l’US Air Force aux équipes de France Télévisions. La fête de Thanksgiving a empiré les choses. "Les réunions qu’on a vues à Thanksgiving vont aboutir à un pic de contaminations", juge le Dr. Deborah Birx, coordinatrice Covid à la Maison-Blanche. En effet, "la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt", commente Loïc de La Mornais, journaliste France Télévisions depuis Washington.