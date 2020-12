États-Unis : l’épidémie de coronavirus hors de contrôle ?

Un nouveau drame secoue les États-Unis : une femme de 33 ans et enceinte de huit mois, est décédée en donnant naissance à son fils alors qu’elle était atteinte du Covid-19. "Ce virus est réel, je ne m’explique pas pourquoi les gens ne le comprennent pas", a témoigné son frère en larmes, Michael Avilez. Les scientifiques alertent le pays. Robert Redfield, le directeur du centre de contrôle des maladies (CDC), affirme que "décembre, janvier et février seront des temps très durs" et certainement "la pire période sanitaire de l’histoire [du] pays".

Inverser la courbe

Le président élu Joe Biden entend bien donner une recommandation claire. "Dès le premier jour de mon mandat, je vais demander aux Américains 100 jours de port du masque", a-t-il déclaré. Une dizaine de jours après la fête de Thanksgiving, les Etats-Unis viennent de dépasser une nouvelle fois la barre des 2 000 morts par jour, pour la première fois depuis le printemps dernier. Donald Trump quant à lui continue de jouer la sourde oreille : une vingtaine d’événements festifs sont prévus à la Maison-Blanche durant le mois de décembre.

