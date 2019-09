Etats-Unis : un garçon de 5 ans tue son petit frère de 4 ans avec une arme à feu au Texas

Au total, cinq enfants ont été tués ou blessés par des armes à feu ce week-end au Texas.

Les drames liés aux armes à feu continuent d'endeuiller les Etats-Unis. Au total, cinq enfants ont été tués ou blessés par des armes à feu lors du week-end du 15 et 16 septembre 2019 au Texas. Parmi eux, un garçon de 4 ans abattu par son frère de 5 ans. Ces drames illustrent une nouvelle fois les dangers des armes à feu aux Etats-Unis, où 30% des adultes disent en détenir au moins une.

Dimanche 15 septembre, en milieu de journée, un garçon de 5 ans a trouvé une arme chargée dans sa maison de Fort Worth, à l'ouest de Dallas, et a tiré un coup fatal sur son frère de 4 ans. Quelques heures plus tard, un garçon de 6 ans a été grièvement blessé dans la ville voisine d'Arlington, lui aussi probablement touché par un de ses frères.

Plusieurs enfants jouaient dans une chambre quand un garçon âgé d'une dizaine d'années a trouvé un fusil, l'a pointé sur un plus jeune et a appuyé sur la détente, a rapporté Christopher Cook, un responsable de la police d'Arlington, cité par le Dallas Morning News. Blessé à la tête, le jeune garçon est dans un état critique. Une petite fille de 3 ans a été blessée plus légèrement par des éclats de balles, rapporte le journal.