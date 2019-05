États-Unis : plus de 1 000 armes à feu découvertes dans une maison cossue

La police n'en revient pas. Plus d'un millier d'armes à feu et un énorme stock de munitions ont été saisis dans un quartier huppé de Los Angeles (États-Unis) mercredi 8 mai. "Je n'ai jamais vu autant d'armes en 31 ans de carrière. Un tel arsenal dans une maison de ce genre, dans ce type de quartier, c'est étonnant", avoue Chris Ramirez, membre de la brigade à l'origine de cette découverte. Les forces de l'ordre ont organisé un raid à la suite d'une dénonciation anonyme.

393 millions d'armes circulent dans le pays

Pistolets, fusils de chasse et d'assaut, ce que la police découvre dépasse l'entendement. Certains modèles datent de la Guerre de Sécession. Les munitions étaient empilées dans plusieurs pièces et les armes posées à même le sol. Un homme présent dans la maison au moment de la saisie a été arrêté puis accusé de trafic d'armes à feu. La police cherche à savoir maintenant à qui il pouvait bien vendre cet arsenal. Aux États-Unis, on recense 393 millions d'armes pour 326 millions d'habitants, enfants inclus.