Cinéma : le dernier Spielberg, "Pentagon Papers", sort en salle

1971, l'armée américaine est complètement enlisée au Vietnam, mais le gouvernement continue de mentir en cachant la situation aux Américains. C'est le moment choisi par des opposants à cette guerre pour faire fuiter des documents. Ces papiers sont les "Pentagon Papers". Principaux bénéficiaires de cette fuite, les journalistes du Washington Post. Incarné par Tom Hanks, Ben Bradlee, le rédacteur en chef, incarnait la liberté de la presse face à la propriétaire du journal, incarnée par Meryl Streep, courageuse, mais liée par ses amitiés politiques.

Les révélations qui ont fait basculer l'opinion publique

Raison d'État, pressions financières ou liberté d'expression, ce sont les enjeux de l'histoire. "Quand j'ai lu le script, j'ai vu le rapport avec aujourd'hui, l'écho certain entre 1971 et 2017, avec cette espèce de violence subie par les médias et la presse dans mon pays", précise Steven Spielberg, le réalisateur de Pentagon Papers, au cinéma mercredi 24 janvier. Cette année-là, les révélations du Washington Post, relayées par toute la presse, ont fait définitivement basculer l'opinion publique américaine. Le camp de la paix triomphait. Quatre ans plus tard, l'Amérique quittait le Vietnam en catastrophe.

