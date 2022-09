Cinéma : Jane Fonda, atteinte d'un cancer, dénonce le système médical américain

Droit dans les yeux, elle s'adresse à l'Amérique. À 84 ans, Jane Fonda révèle souffrir d'un cancer. Un message personnel qui est l'occasion d'une nouvelle prise de position. "J'ai beaucoup de chance d'avoir une assurance santé [...]. De trop nombreuses familles en Amérique n'ont pas accès à des soins de qualité comme moi. Ce n'est pas juste", écrit l'actrice sur Instagram. Depuis 50 ans, Jane Fonda utilise sa célébrité pour dénoncer les inégalités sociales.





Des combats sociaux multiples depuis les années 70



Il y a deux ans, elle se fait arrêter presque tous les jours volontairement dans son combat contre le réchauffement climatique. "J'ai eu une belle vie, si je n'utilise pas le temps qu'il me reste et ma célébrité à aider les gens à prendre conscience de l'urgence climatique, alors à quoi je sers ?", décrivait-elle dans une interview. Sexualité des seniors, droits civiques dans les années 70, remise en cause de la Guerre du Vietnam et du capitalisme, sa vie est jalonnée de combats sociaux. "Peut-être que ça lui a coûté des rôles, mais elle s'en fichait parce que justement, c'est quelqu'un qui voulait faire de son métier un engagement", analyse Philippe Rouyer, critique et historien du cinéma. Son nouveau combat, cette fois contre la maladie, sera donc tout autant personnel que politique.