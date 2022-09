L'actrice Jane Fonda révèle qu'elle a un cancer dans un message très politique

Jane Fonda, 84 ans, célèbre actrice et militante américaine, a annoncé vendredi 2 septembre qu'elle souffrait d'un cancer mais a affiché son optimisme sur ses chances de guérison. "On m'a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien", un cancer du système lymphatique, "et j'ai commencé les traitements de chimiothérapie", a-t-elle précisé sur son compte Instagram. "Il s'agit d'un cancer tout à fait curable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceuse", a-t-elle assuré.





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jane Fonda (@janefonda)

"Je suis consciente que je suis privilégiée et c'est triste"

Jane Fonda a saisi ce moment particulier pour dénoncer les inégalités d'accès aux soins aux États-Unis. "J'ai aussi la chance d'avoir une assurance maladie et d'avoir accès aux meilleurs médecins et traitements. Je suis consciente que je suis privilégiée et c'est triste", a poursuivi la vedette, soutien phare du parti démocrate aux États-Unis, ajoutant que "beaucoup" d'Américains "n'ont pas accès aux soins de qualité que je reçois et ce n'est pas juste".

La carrière de Jane Fonda a démarré dans les années 1960 et a été couronnée par deux Oscars de la meilleure actrice, en 1971 pour Klute d'Alan J. Pakula, et en 1978 pour Le Retour d'Hal Ashby. Elle a aussi été nommée cinq autres fois aux récompenses les plus prestigieuses du cinéma américain. En 2021, elle a reçu un Golden Globe d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. L'actrice poursuit toujours sa carrière, prêtant notamment sa voix dans le film familial d'animation Luck sorti récemment sur Apple TV+.

Son parcours comporte de multiples autres facettes. Star de l'aérobic, elle est aussi connue pour ses combats en tant que citoyenne, son militantisme pacifique à l'époque de la guerre du Vietnam puis, jusqu'à aujourd'hui, en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.

Déterminée à poursuivre son "activisme climatique"

Sur son message, elle en profite pour pointer le rôle des combustibles fossiles et des pesticides dans les cancers. "J'ai six mois de chimiothérapie, je supporte très bien les traitements et, croyez-moi, je ne laisserai pas tout cela perturber mon activisme climatique", a-t-elle promis.

"Les élections de mi-mandat approchent (en novembre), et elles seront lourdes de conséquences. Vous pouvez donc compter sur moi pour vous accompagner dans la croissance de notre armée de champions du climat", a-t-elle ajouté.