Chuck Feeney : qui est ce milliardaire philanthrope ?

Mais qui est donc ce milliardaire qui a fait donc de 99,9% de sa fortune ? Il s'appelle Chuck Feeney et il a donné en tout huit milliards de dollars de dons via sa fondation. Cet Américain originaire du New Jersey a eu un jour la bonne idée. "Je pensais toujours aux moyens de gagner de l'argent en travaillant pour moi-même plutôt que de travailler pour quelqu'un", explique-t-il.

140 millions de dollars pour ses enfants

En réalité, l'homme a cofondé l'enseigne Duty Free. Et après avoir gagné des millions de dollars, il a créé sa fondation en 1984. "J'étais tout le temps en train de me dire que je n'avais pas besoin de ce million de plus", précise-t-il. Il a investi dans la santé, l'éducation ou encore dans la recherche. Et il a décidé de sortir de l'anonymat en espérant créer des vocations de philanthropes. Mais il n'a pas oublié ses cinq enfants qui ont pu se partager 140 millions de dollars venant de sa compagnie Duty Free.