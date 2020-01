CES 2020 : de nouvelles innovations technologiques à découvrir

Le CES (consumer electronics show), se termine le vendredi 10 janvier à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis . Ce salon de l'innovation électronique permet d'avoir un avant-goût du futur. "Les robots vous connaissent, vous soutiennent et prennent soin de vous", déclare HS Kim, le patron de Samsung Consumer Electronics.

Il est possible de rencontrer des êtres humains qui ne sont pas humains

Au CES, 4 400 exposants sont présents dont 350 entreprises françaises sur 2,5 millions de mètres carrés d'exposition. Dans ce salon de l'électronique, des robots aux multiples fonctions se promènent dans les allées. Des voitures 100% électrique bardées de technologies sont présentées au grand public. Au CES, il est possible de rencontrer des êtres humains qui ne sont pas humains grâce à la réalité virtuelle sur des écrans. "Bonjour, je suis Néon. Je suis un humain artificiel. J'apprends la façon dont les humains parlent, se comportent et bougent. J'apprends aussi de nouvelles langues et de nouvelles expressions", exprime une humaine artificielle.