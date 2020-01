VIDEO. Samsung dévoile des avatars humains ultraréalistes

Ils ont l'air humains, sont censés se comporter comme des humains et interagir avec eux. Ce sont en fait des images de synthèse photoréalistes, animées avec des technologies d'intelligence artificielle pour générer des comportements aussi vrais que nature. Un laboratoire de Samsung a commencé à dévoiler, mardi 7 janvier au CES de Las Vegas – rendez-vous annuel de l'électronique et des nouvelles technologies – des avatars baptisés "Neons". Il s'agit d'"êtres virtuels créés sur ordinateur" qui ont, selon la communication du géant sud-coréen, "la capacité de montrer des émotions et de l'intelligence".

Dans l'attente d'une réelle démonstration publique de la part de Star Labs, filiale californienne de Samsung, certains ont déjà exprimé leur scepticisme. Comme le site spécialisé The Verge (en anglais), qui écrit : Les "Neons" sont "juste des avatars numériques simili-humains, qui méritent autant le surnom d'humains artificiels que Siri", l'assistant vocal d'Apple. "Ce n'est pas une surprise, il y a plusieurs laboratoires dans le monde" qui travaillent à produire des avatars animés par l'intelligence artificielle, commente à son tour Laurent Chrétien, le directeur général de Laval Virtual, le plus important salon professionnel français de réalité virtuelle.

Lorsque le projet Neon sera véritablement dévoilé au public, Laurent Chrétien cherchera donc à évaluer non pas la qualité graphique des avatars, mais leur capacité à réagir aux évolutions de leur environnement. "Le vrai enjeu est l'association de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle : va-t-on parvenir à créer des univers nouveaux, avec des êtres virtuels qui ont leurs propres facultés ?" s'interroge-t-il.

Star Labs semble en tout cas convaincu d'avoir frappé fort : "Neon est une nouvelle forme de vie", n'hésite pas à affirmer Pranav Mistry, le patron du labo. Core R3, la plateforme technologique qui animera les avatars, "peut désormais créer de façon autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements et dialogues (même en hindi), complètement différents des données enregistrées à l'origine", a-t-il tweeté samedi.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd