Commémorations du 11-Septembre à New-York : "Avant d’y aller je suis toujours terrifié, mais une fois sur place je me sens apaisé"

L’Amérique commémore les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Un 20e anniversaire douloureux pour les rescapés et les familles des 2 977 victimes. Plus que jamais, elles réclament la vérité sur ces attentats.

Sam Weinberg habite à une demi-heure du World Trade Center en métro. Il a un rapport contradictoire aux cérémonies en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. "Avant d’y aller je suis toujours terrifié mais une fois sur place je me sens apaisé, confie-t-il. Ce que j’apprécie c’est que le jour de la cérémonie, le mémorial n’est réservé qu’aux seules familles. On pleure ensemble. On souffre ensemble comme il y a 20 ans, et quelque part c’est réconfortant."

Sam avait 8 ans quand il a appris la mort de son père Steven, comptable dans une société installée au 78e étage de la tour Sud. "Nous pensons que de son bureau il a vu le premier avion percuter la tour Nord sans savoir à ce moment-là qu’un autre avion arrivait", raconte-t-il. Mais 20 ans après, il avoue que la réalité du 11-Septembre lui échappe encore. "Une fois devenu adulte, j’ai accepté mon sort. Mais il me manque encore des clés de compréhension et cela me hante chaque jour", explique-t-il.

"Aujourd’hui encore, je ne crois pas à ce qu’il s’est passé, je ne le saisis toujours pas." Sam Weinberg, fils d'une victime des attaques terroristes sur le World Trade Center à franceinfo

Tim, lui, a eu la jambe broyée lors des évacuations massives des tours jumelles ce matin-là. Cet ancien banquier, aujourd’hui invalide, s’estime chanceux. Mais 20 ans après, il estime aussi qu’il est temps que la lumière soit faite : "On espère vraiment que cette année on avancera vers la découverte de toute la vérité sur tous les responsables de cette horrible tragédie. Et là, le récit autour du 11-Septembre sera complet", estime-t-il. Un récit qu’il faut continuer de raconter, dit-il, en hommage aux victimes et pour la mémoire collective.