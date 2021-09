11-Septembre : "Il faut préserver le vide créé par l'effondrement des tours", explique le directeur adjoint du Memorial Museum de New York

"Il faut préserver le vide créé par l'effondrement des tours", commente vendredi 10 septembre sur franceinfo le directeur adjoint du Memorial Museum de New York, Clifford Chanin. Deux bassins, gravés des noms des 2 977 victimes des attentats du 11-Septembre, et profonds de neuf mètres se trouvent désormais à la place des tours jumelles. "On voit l'impact de ces vides et de ces noms sur nos visiteurs." Le musée présente, lui, des restes des tours effondrées. "Quand une classe arrive, on voit surtout l'émotion de l'enseignant mais pas dans les yeux des élèves qui étaient trop jeunes. C'est très émouvant de voir l'importance pour l'adulte de transmettre cette histoire aux enfants", raconte-t-il.

franceinfo : Pourquoi a été choisie cette manière de commémorer le 11-Septembre ?

Clifford Chanin : L'idée derrière ce Mémorial, c'est qu'il faut préserver le vide créé par l'effondrement des tours. Ce vide est encadré par des parapets en bronze où sont gravés les noms de toutes les victimes des attentats du 11-Septembre. Dans les noms, il y a aussi des roses blanches plantées tous les jours en fonction de l'anniversaire de la victime. Et chaque année pour les commémorations, deux faisceaux de lumière bleue illuminent le ciel de Manhattan à la nuit tombée. On ne devait le faire qu'une fois en 2002, mais ces faisceaux ont tellement touché la ville que depuis, on le fait tous les ans.

Comment réagissent les gens qui passent ici ?

Depuis l'inauguration du Mémorial il y a 10 ans, on a reçu à peu près 40 millions de personnes venues rendre hommage aux victimes. On voit l'impact de ces vides et de ces noms sur nos visiteurs. Toute personne passée au Mémorial est très touchée. C'est un moment très émouvant pour elles. C'est un événement qui a touché le monde entier parce que, pour la première fois, on a vu quelque chose qui transformait l'histoire en direct. À peu près un tiers de nos visiteurs au Mémorial et au musée viennent de l'étranger. Eux aussi ont été très touchés par l'évènement.

Dans le musée mémorial du 11-Septembre, il y a les restes de socles et de colonnes qui supportaient les tours et un camion de pompiers à l'avant totalement écrasé et à l'échelle tordue. Qu'avez-vous voulu montrer ici ?

La symbolique est le prix payé par le service de pompiers de la ville de New York. 441 secouristes sont morts dans l'effondrement des tours, dont 343 pompiers et 60 policiers. Dans le même temps, plus de 15 000 personnes ont été évacuées des tours. On voit le secours et le sacrifice dans ce camion. La colonne déformée est, elle, le témoignage de l'impact de l'avion dans la face nord de la tour nord. Cette colonne était placée entre le 96e et le 99e étage. Elle représente aussi le moment de la violence.

Quelles sont les questions posées par les visiteurs et les enfants ?

C'est très intéressant parce que ça fait déjà 20 ans, et donc toute une nouvelle génération après le 11 septembre. Les enfants veulent notamment savoir comment sont arrivés les pompiers, qui les rassurent. Quand une classe arrive, on voit surtout l'émotion de l'enseignant mais pas dans les yeux des élèves qui étaient trop jeunes. C'est comme si on racontait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est très émouvant de voir l'importance pour l'adulte de transmettre cette histoire aux enfants.