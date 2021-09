Ben Laden : deux Français racontent dans une BD leur rencontre avec l'ancien chef d'Al-Qaïda

Rencontre Ben Laden et écrire une BD sur ce moment. C'est l'action que viennent de faire deux Français qui ont participé aux camps d'entraînements de l'organisation terroriste Al-Qaïda le jour des attentats à New York (États-Unis). Après avoir été détenu à Guantanamo (Cuba), ils viennent de purger une peine de prison en France. Ce livre a été fait pour tenter de comprendre le départ en direction du djihad. "J'ai 18 ans lorsque je pars en Afghanistan j'y pars après avoir discuté avec mon frère. Sur place, je suis un entraînement militaire avec Al-Qaïda", explique Mourad Benchellali, ancien détenu de Guantanamo.

Une BD pour empêcher les jeunes de partir faire le djihad

Capturés par les forces américaines, ils ont été envoyés à Guantanamo (Cuba) pendant deux ans et demi. À leur retour en France, les deux hommes sont placés en détention, jugés puis libérer pour vice de procédure. Ils reconnaissent, depuis qu'ils sont libres, qu'ils ont fait preuve de naïveté. "On peut redouter une nouvelle vague de départ vers l'Afghanistan, les jeunes peuvent encore partir par naïveté et cette BD doit empêcher les départs", raconte Nizar Sassi, le second auteur de la BD.