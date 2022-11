Assassinat de Malcolm X : il y a un an, l'injustice judiciaire était corrigée

Il y a un an, les deux hommes condamnés pour le meurtre du militant afro-américain Malcolm X aux États-Unis, en 1965, étaient innocentés. Alors que la justice se montrait sourde aux preuves de leur innocence, un documentaire a relancé l'affaire.

Deux hommes ont été injustement jetés derrière les barreaux pendant près de 20 ans pour le meurtre de Malcolm X. Leur innocence a été reconnue il y a un an, 56 ans après les faits. En février 1965, Malcolm X, défenseur des droits des Afro-Américains, est abattu en plein discours, à Harlem (New York, États-Unis). Muhammad Aziz et Khalil Islam, deux activistes de l'organisation que Malcolm X vient de quitter, sont arrêtés et condamnés. Depuis, ils n'ont eu de cesse de clamer leur innocence.

Un documentaire relance l'affaire 55 ans après

Des années durant, historiens, journalistes et citoyens tentent de faire rouvrir l'enquête. En vain. La police ignore les alibis et les témoignages qui innocentent les accusés, tandis que le FBI refuse de rendre publics certains documents. C'est finalement un documentaire Netflix qui relancera l'affaire, 55 ans plus tard. Le procureur de Manhattan réexamine alors le dossier et, après de longs mois d'enquête, les deux hommes sont blanchis. La ville et l'État de New York viennent d'annoncer qu'ils verseraient 36 millions de dollars de dommages et intérêts. À 84 ans, Muhammad Aziz a répondu en dénonçant "un système corrompu jusqu'à la moelle et qui reste bien trop familier pour les Noirs en 2021". Aux États-Unis, 53% des personnes innocentées après des erreurs judiciaires sont afro-américaines.