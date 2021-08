Afghanistan : du matériel de guerre américain aux mains des talibans

Sur des photos, les combattants talibans arborent fièrement leurs armes. Des images de propagande sur lesquelles les fusils d'assaut américains ont remplacé les vieilles kalachnikovs. En reportage à Kaboul, un journaliste américain raconte à quel point les talibans se confondent désormais avec les forces américaines. "Ils portent des lunettes de protection, des armes récentes, des M4 en parfait état, mais ce ne sont pas des Américains", raconte Richard Engel.

"La même chose qu'en 2014 lorsque Daesh a pris Mossoul"

Selon une vidéo diffusée sur internet, des talibans affirment avoir saisi des hélicoptères de fabrication américaine et du matériel de guerre. "Les Américains avaient pour mission de moderniser l'armée afghane et donc de leur fournir un matériel de haute pointe et de haute précision", rappelle Sébastien Boussois, spécialiste du Moyen-Orient. Pour les Etats-Unis, l'histoire se répète. "Il se passe la même chose qu'en 2014 lorsque Daesh a pris Mossoul et tout l'équipement de l'armée irakienne, là c'est pareil", observe le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. En 20 ans de présence en Afghanistan, les Américains ont dépensé 70 milliards d'euros pour équiper et former l'armée afghane.