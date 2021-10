Accord sur l'acier et l'aluminium : les Etats-Unis et l'UE saluent "une nouvelle ère" dans leurs relations

Samedi, les Etats-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord pour lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium. Ces taxes avaient été imposées par l'administration Trump.

Le président américain Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont célébré à Rome "une nouvelle ère" et une "étape importante" de la relation transatlantique, dimanche 31 octobre, en présentant un accord sur l'acier et l'aluminium.

"Les Etats-Unis et l'Union européenne entrent dans une nouvelle ère de coopération transtlantique", a déclaré Joe Biden aux côtés d'Ursula von der Leyen, en marge du sommet du G20. Il a assuré que les annonces du jour sur l'acier et l'aluminium étaient "la preuve de la force de notre partenariat, et de ce que les Etats-Unis peuvent faire en travaillant avec leurs amis".

Lors de cette courte intervention face aux journalistes, Ursula von der Leyen a de son côté salué "une étape importante" dans les relations entre Bruxelles et Washington. "Nous avons restauré la confiance et la communication", a encore déclaré la présidente de l'exécutif européen.

La fin d'un différend commercial initié par Trump

Samedi, les Etats-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord pour lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium. Ce conflit empoisonnait les relations commerciales entre Washington et Bruxelles, depuis l'imposition de ces taxes par l'administration Trump.

Bruxelles et Washington veulent aussi négocier un grand accord dans ce secteur, prenant en compte le changement climatique et destiné à combattre la concurrence de l'acier chinois à bas coûts.