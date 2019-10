VIDÉO. Saluts militaires lors du match France-Turquie : Jordan Bardella "soutient" la demande de sanctions de la ministre des Sports

"Les joueurs turcs ont fait de la provocation en faveur" du "gouvernement islamiste" de Recep Tayyip Erdogan, déclare Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national sur franceinfo mardi 15 octobre, en réagissant aux saluts militaires des joueurs turcs à la fin du match France-Turquie lundi soir au Stade de France, dans le cadre des qualifications de l'Euro-2020.

"Ces joueurs ne se comportent pas comme des sportifs mais comme des militants politiques, qui marquent un geste de prosélytisme à l'encontre d'un gouvernement islamiste dont les pratiques sont belliqueuses et donc ils sont sortis de leur rôle", a insisté Jordan Bardella qui "soutient la demande de sanctions auprès de l'UEFA" de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

"On avait toutes les raisons d'être inquiets", rappelle l'eurodéputé RN, mais aucun incident n'a été signalé lors de ce match entre la France et la Turquie au Stade de France, "on peut s'en réjouir, ça s'est bien passé mais ça n'excuse pas le comportement des joueurs turcs."