DIRECT. Foot : les Bleus décrocheront-ils leur ticket pour l'Euro dès ce soir ? Suivez France-Turquie, qui se déroule dans un contexte tendu

: La fameuse photo du salut militaire a d'ailleurs été "likée" par les joueurs allemands, d'origine turque, Ilkay Gündogan et Emre Can. Si ce "like" n'avait pas d'intention politique selon eux, il a tout de même été condamné par la Fédération allemande de football, qui a jugé que les deux joueurs avaient commis "une erreur", comme le rapporte L'Equipe.

: A 20 heures heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



La surveillance policière est particulièrement renforcée pour le match France-Turquie, qualificatif pour l'Euro 2020. Nous détaillons dans cet article le dispositif de sécurité déployé aux abords Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le match est à suivre dans notre direct.





Le préfet de Seine-Maritime annonce quela collecte de lait va reprendre.L'Anses annonce que les seuils réglementaires n'ont pas été dépassés pour le lait après l'incendie de Lubrizol. Mais des "incertitudes demeurent",tempère l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.



Météo France a élargi la vigilance orange aux orages à 46 départements. En milieu d'après-midi, quatre d'entre eux ont été ajoutés à la précédente liste de 42 départements : les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme et le Var.



L'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est investi à la métropole de Lyon par La République en marche.

: "Je ne veux pas faire de déclaration politique, mais tous les pays doivent condamner les actes terroristes. La Turquie combat la terreur depuis longtemps chez elle. Là, la source se trouve à l’étranger. Tous les grands pays sont présents sur le terrain mais c’est la Turquie qui en souffre le plus. Nous ne voulons pas la guerre."



Le sélectionneur n’a pas vraiment répondu lorsqu’il a été interrogé sur la photo qui fait débat ! On voit l’équipe turque effectuer un salut militaire lors de la rencontre face à l’Albanie. Un geste qui pourrait être assimilé à "une provocation" selon l’UEFA, qui pourrait être réitéré ce soir, comme l’imaginent certains journalistes turcs.







: Cette rencontre a aussi une résonance géopolitique dans le contexte actuel. L’offensive turque menée en Syrie voulue par le président Recep Tayyip Erdogan a été condamnée par la France. Elle a même suspendue ses ventes d’armes vers la Turquie. Certains politiques français ont même demandé l’annulation de la rencontre, comme Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI.





: Les présidents des fédérations de football française et algérienne se sont rencontrés aujourd'hui au siège de la FFF, selon les informations de franceinfo. Il s'agit d'une nouvelle étape en vue d'un match de football France-Algérie. Noël Le Graët devrait maintenant faire une visite officielle en Algérie au premier trimestre 2020. Plus de précisions dans notre article.

: Bonsoir @anonyme, les deux équipes sont à égalité avec 18 points. Après cette rencontre, la Turquie et la France auront encore deux rencontres à jouer dans ces éliminatoires. Les Turcs affronteront l'Islande et Andorre. Les Français joueront la Moldavie et l'Albanie. Donc au terme de la rencontre de ce soir, la première et la deuxième place ne seront pas figées.

: Il n'y a pas d'enjeu entre la 1ère et la 2ème place du groupe ?

: Voici ce que donne le 11 de départ des Bleus en image.

: Ce match peut-être décisif en vue de la participation à l’Euro 2020. Il y a trois scénarios synonymes de qualification pour les Bleus : ils se qualifient s'ils gagnent ce soir, s’ils font match nul et que l'Islande ne s'impose pas dans le même temps contre Andorre ou s'ils perdent et que l'Islande perd contre Andorre et l'Albanie ne gagne pas non plus dans le même temps en Moldavie.





: Face aux Turcs, les Bleus veulent "remettre les pendules à l’heure", dixit Olivier Giroud, après leur défaite en juin en Turquie 2-0. C’était "le néant", avait même concédé le sélectionneur Didier Deschamps.





: On commence avec la composition de l'équipe de France qui comporte quelques surprises :Wissam Ben Yedder remplace Olivier Giroud en pointe. On attendait Thomas Lemar, finalement pas de trace du Colchonero. Au milieu, il y aura Blaise Matuidi, Kingsley Coman et Moussa Sissoko. Voici le 11 de départ : Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman et Ben Yedder.

: Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Clément, je vais vous accompagner pour le match France-Turquie comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020.

: Il est temps d'accueillir dans ce direct l'excellent Benoît Jourdain qui a chaussé ses crampons pour vous faire vivre le match France-Turquie. Bonjour Benoît !

: En revanche, le Français Kylian Mbappé devrait être remis pour le troisième match de Ligue des champions la semaine prochaine, en Belgique, selon les informations du Parisien. La cuisse de l'attaquant, au repos une quinzaine de jours depuis, semble être cette fois complètement cicatrisée.

: Le Brésilien Neymar, blessé aux ischios-jambiers, ne devrait pas retrouver la compétition avant "quatre semaines", annonce le Paris Saint-Germain. Sorti sur blessure lors d'un match amical de la Seleçao contre le Nigéria, la star du PSG devra encore reporter son retour en Ligue des Champions, prévu avant sa blessure le 22 octobre contre Bruges.





: Antoine Kombouaré a été nommé entraîneur du Toulouse FC jusqu'en 2021, en remplacement d'Alain Casanova, démis jeudi de ses fonctions, annonce le club toulousain sur son site internet. Kombouaré, 55 ans, prend la tête d'une équipe en plein doute, classé 18e avec seulement neuf points.







(AFP)

: Dans la soirée, on suivra notamment la rencontre France-Turquie, qui peut permettre aux Bleus de valider leur qualification pour l'Euro 2020. Mais ce match va se dérouler sur fond de tensions internationales. Plusieurs politiques ont réclamé l'annulation de la rencontre en raison du salut militaire effectué par les joueurs turcs vendredi lors d'un match contre l'Albanie, alors que la Turquie mène en ce moment une offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie.

: Il est 18 heures, que retenir de l'actualité ?



• Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel est décerné à l'Indien Abhijit Banerjee, la Française Esther Duflo et l'Américain Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.

: Des supporteurs de la Turquie se trouvent déjà aux abords du Stade de France, avant le match France-Turquie. Plus de 30 000 fans turcs sont attendus.

Ce soir, la surveillance policière sera particulièrement renforcée pour le match France-Turquie, qualificatif pour l'Euro 2020. Nous détaillons dans cet article le dispositif de sécurité déployé aux abords Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).









(KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

: @anonyme : "Ce match ne peut pas être annulé par la France, mais uniquement par l'UEFA", a expliqué à L'Equipe une source au "sommet du pouvoir". "Seul un facteur d'ordre majeur, comme une menace ou une vague d'attentats, pourrait justifier" la demande d'annulation, selon cette source. Philip Townsend, chef de presse de l'UEFA, a fait savoir hier que la confédération européenne de football allait "examiner" le salut militaire des joueurs turcs, en rappelant que le règlement "interdit les références à la politique et à la religion".

: Qui peut prendre la décision de reporter le match France Turquie ?

: C'est officiel. Rudi Garcia devient l'entraîneur de l'Olympique lyonnais.







(SYLVAIN THOMAS / AFP)

: Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, estime que le match France-Turquie, qui doit avoir lieu ce soir au Stade de France, "doit être reporté sine die". Pour lui, "la frontière entre sport et politique a été allègrement franchie par Erdogan".