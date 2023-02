Séismes en Turquie et en Syrie : "On emmène 42 tonnes de matériel avec nous", explique le porte-parole de la Sécurité civile

Plusieurs violents séismes ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie lundi, provoquant des destructions importantes et un lourd bilan humain. La France envoie des secours et du matériel.

"On emmène 42 tonnes de matériel avec nous", a expliqué lundi 6 février sur franceinfo le colonel Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité civile, qui envoie 140 secouristes dans le sud de la Turquie. Lundi plusieurs séismes de forte magnitude et leurs répliques ont touché le sud du pays et la Syrie. Plus de 2 300 personnes sont mortes. La France a répondu à l'appel international lancé par la Turquie. Le colonel Wilm présente les détails de l'opération sur franceinfo.

franceinfo : Combien de personnes envoyez-vous ? Quel est le format retenu ?

Arnaud Wilm : 140 personnes, donc deux détachements de 70 personnes chacun. Ce sont des détachements aguerris aux normes internationales et prompts à s'engager dans les temps dès 24 heures pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage dans des milieux urbains. On installera un camp de base à partir duquel, ensuite, les équipes internationales sous la coordination des Nations unies, vont venir nous attribuer un secteur et différents chantiers.

En quoi va consister leur mission ?

Dès que l'on va arriver, on va s'engager sur les zones pour identifier des personnes facilement accessibles et tenter de leur venir en aide le plus rapidement possible. Le travail va devenir plus délicat une fois qu'on aura entamé les premières phases de ratissage avec nos chiens puisqu'on part avec une dizaine de chiens de sauvetage. Puis va s'engager une seconde phase, plus critique, de recherche des personnes difficilement accessibles. Et c'est principalement pour cela qu'on y va. On emmène 42 tonnes de matériel avec nous, du matériel de sauvetage, de recherche, de levage, de percement et d'éclairage afin d'aller chercher des personnes qui potentiellement, seraient coincées dans des niches.

Qui sont les personnes envoyées sur place, quelle est leur profession ?

Il y a deux catégories de personnes qui vont être projetées aujourd'hui. Il s'agit d'une part de sapeurs-pompiers et d'autre part de sapeurs-sauveteurs. Donc, ce sont des militaires à disposition de la Sécurité civile et qui sont aguerris à ce type d'opérations très lourdes. Dans chaque détachement, on va emmener des équipes de secouristes, des modules médicaux. Mais très légers et très mobiles. Et dans un second temps, on étudie la possibilité peut être d'engager un hôpital de campagne. Alors on étudie au niveau français, mais on étudie également au niveau européen. Puisque le mécanisme de protection civile de l'Union a été activé à la demande de la Turquie, qui a demandé un hôpital de campagne pour traiter les nombreuses victimes.