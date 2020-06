L'Eurozapping : l'Espagne rend un dernier hommage à ses victimes

L'Espagne rend un ultime hommage aux victimes de l'épidémie. Une minute de silence en mémoire des 27 000 victimes du coronavirus a été respectée. Le Roi et le chef du gouvernement, unis après dix jours de deuil national, l'Espagne s'engage dans un retour à la normalité. "Nous sommes dans l'étape de la désescalade de la pandémie, la situation exige un maximum de précaution car elle très compliquée", rappelle Salvador Illa, le ministre de la santé. L'Espagne entame sa phase 3 du déconfinement avec en ligne de mire un retour à la normale pour l'ouverture des frontières au 1er juillet.

Des opposants enfermés en Turquie

Manifestations en Turquie après l'arrestation de trois députés. Pour les opposants pro kurdes réunis devant le parlement, il s'agit d'un coup d'Etat. Leurs représentants ont été déchus de leur mandat, et dès la perte de leur immunité, ils ont été incarcérés. Les partis d'oppositions et les ONG accusent le président Erdogan d'instrumentaliser la justice pour museler toute contestation.

Enfin, en Russie, la région de Mourmansk est sous les eaux, l'Etat d'urgence a décrété dans cette région du Nord du pays. Un pont s'est effondré et les exportations de minerais sont fortement perturbées.