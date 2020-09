Haut-Karabakh : des combats meurtriers, prologue d'une nouvelle guerre en Azerbaïdjan

Depuis dimanche 27 septembre, le Haut-Karabakh est au cœur de combats meurtriers d’une extrême violence. Elle oppose les séparatistes arméniens de cette région de l’Azerbaïdjan aux forces militaires du pays. Face à la reprises des hostilités, les différents belligérants ont mis en place un couvre-feu et déclaré la loi martiale.

La Turquie soutient l’Azerbaïdjan

La région sécessionniste du Haut-Karabakh est régulièrement la cible de tensions. Les autorités azerbaïdjanaises veulent en reprendre le contrôle. Depuis des années, les pourparlers de paix sont au point mort, mais un conflit majeur impliquant l’Arménie et l’Azerbaïdjan pourrait entraîner l’intervention de puissances en concurrence dans la région du Caucase. La Russie, l’UE et l’ONU appellent à un cessez-le-feu et à la reprise des négociations. La Turquie a affiché son soutien à l’Azerbaïdjan, militaire si nécessaire. La guerre dans les années 90 avait fait 30 000 victimes.

