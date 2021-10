Eurozapping : sécheresse en Turquie ; un premier film tourné dans l'espace

Dans le nord de la Turquie, l'aridité des terres, conséquence de la sécheresse, du manque de précipitations et du réchauffement climatique inquiète de plus en plus les agriculteurs qui ont bien de la peine à puiser de l'eau. Alors qu’ils parvenaient à en obtenir à cent mètres en dessous du sol, elle se fait désormais rare.

En Suède, trois chercheurs ont été récompensés par le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur le climat. "Nous devons dire aux gens de se réveiller, de reconnaître le fait que nous vivons un changement climatique majeur sur une échelle de temps à laquelle nous ne sommes pas habitués à répondre", a déclaré mardi 5 octobre Klaus Hasselmann, l'un des trois co-lauréats.

Le volcan des Canaries ne se calme pas

Le volcan Cumbre Vieja est toujours en éruption en Espagne. Il n'a de cesse de cracher lave et cendres sur l’île de La Palma. La coulée principale continue de se déverser dans l'océan, formant une plaque de magma au contact de la mer. Quelque 6 000 habitants ont déjà été évacués.

Une actrice, un réalisateur et un cosmonaute russe ont été accueillis à bord de la Station spatiale internationale pour tourner le premier film jamais réalisé dans l'espace. Le résumé ? Une femme médecin est dépêchée depuis la Terre pour sauver un cosmonaute. Douze jours durant, ils tourneront des scènes qui marqueront probablement une avancée majeure dans l'histoire du cinéma.