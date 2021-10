Prix Nobel de physique : trois chercheurs honorés pour leurs travaux sur les "systèmes physiques complexes", notamment liés au climat

Le prix Nobel de physique a été attribué à trois chercheurs pour "leurs contributions révolutionnaires à notre compréhension des systèmes physiques complexes", mardi 5 octobre. Il s'agit de l'Italien Giorgio Parisi, l'Allemand Klaus Hasselmann et l'Américano-Japonais Syukuro Manabe.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5