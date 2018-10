Terrorisme : une opération d'envergure dans le Nord

Une démonstration de force a eu lieu au matin du mardi 2 octobre, à Grande-Synthe, sur la périphérie de Dunkerque (Nord). Une opération terroriste a été menée par plus de 200 policiers. Dans leur viseur, les locaux de l'association le Centre Zahra France, l'un des principaux centres chiites d'Europe. Les autorités soupçonnent ses membres de soutenir et de faire l'apologie du terrorisme. Ce que conteste les dirigeants : "Nous, on soutient le Hezbollah, on est chiite, on est contre Daech, nous faisons la guerre au terrorisme".

L'Iran, soupçonné d'être impliqué dans un projet d'attentat

Face aux caméras, le fondateur de l'association n'hésite pas à jouer la provocation pour évoquer Israël : "ici, c'est le siège du parti antisioniste". Au soir du mardi 2 octobre, une personne a été déférée pour détention d'armes illégale. L'association Zahra France est financée par le pouvoir iranien. Une opération policière qui pourrait être un message envoyé à l'Iran, soupçonné d'être impliquée dans le projet d'attentat de Villepinte (Seine-Saint-Denis), le 30 juin dernier. Téhéran dément toute implication.